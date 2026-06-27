Später Treffer: Kroatien mit mühevollem Sieg gegen Ghana

Kroatien hatte sich bei den vergangenen Weltmeisterschaften den Ruf einer echten Turniermannschaft erarbeitet. Nach dem Finaleinzug 2018 und dem Halbfinale 2022 war das Weiterkommen diesmal jedoch bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ghana in Gefahr. Nach der enttäuschenden 2:4-Niederlage gegen England und dem mühevollen 1:0-Erfolg über Panama war nicht nur ein Punkt Pflicht, um das Sechzehntelfinale zu erreichen – auch spielerisch musste sich die Mannschaft von Zlatko Dalic deutlich steigern.

Kroatien: Zuerst Stange, dann Tor Doch auch gegen Ghana tat sich Kroatien schwer, offensiv Lösungen zu finden. Die Afrikaner, die vor dieser Partie bei der WM noch ohne Gegentor geblieben waren, standen defensiv kompakt und ließen kaum Räume zu. Bei der ersten kroatischen Torchance halfen die Ghanaer dann allerdings kräftig mit: Nach einem Fehler im Spielaufbau traf Vlasic nur die Stange (17.). Gut eine halbe Stunde war gespielt, als Petar Sucic es besser machte. Der 22-Jährige platzierte den Ball aus 25 Metern flach neben den Pfosten und brachte Kroatien mit 1:0 in Führung (31.). Von Ghana kam im ersten Durchgang offensiv nur wenig. Die beste Möglichkeit auf den Ausgleich hatte Antoine Semenyo, dessen Abschluss aus spitzem Winkel knapp am langen Eck vorbeiging (40.).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/WILL OLIVER Semenyo schoss kurz vor der Halbzeit knapp am langen Eck vorbei.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Afrikaner zunehmend die Spielkontrolle, belohnten sich für ihre Feldüberlegenheit zunächst jedoch nicht. Immer wieder scheiterte Ghana an der fehlenden Präzision beim letzten Pass. Kroatien zog sich mit Fortdauer des Spiels immer weiter zurück und konzentrierte sich darauf, den Vorsprung zu verteidigen. Das sollte sich rächen: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld drückte Innenverteidiger Luckassen den Ball über die Linie – 1:1 (73.). Schnelle Antwort nach Ausgleich von Ghana Die Kroaten zeigten sich davon jedoch kaum beeindruckt und fanden die passende Antwort. Pasalic zog aus der Distanz ab, doch Asare lenkte den Ball gerade noch zur Ecke. Der anschließende Eckball brachte schließlich die erneute Führung: Vlasic setzte sich in der Luft durch und köpfte zum 2:1 ein (83.). Ghana gelang in der Schlussphase offensiv nichts Zwingendes mehr, sodass es beim knappen, aber wichtigen Sieg für Kroatien blieb, die damit als Gruppenzweiter ins Sechzehntelfinale aufsteigen. Aber auch Ghana darf jubeln: Die Afrikaner qualifizierten sich als einer der besten acht Gruppendritten für die K.-o.-Phase.