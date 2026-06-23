Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
LIVE
Fußball-WM 2026

Panama gegen Kroatien live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe L der Fußball-WM 2026 treffen um 1 Uhr (live ServusTV) Panama und Kroatien aufeinander.
24.06.2026, 00:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FOI-SOC-SPO-WCS-ENGLAND-V-CROATIA:-GROUP-L-FIFA-WORLD-CUP-2026

Panama wartet immer noch auf den ersten Punkt bei einer WM-Endrunde. Zum Auftakt der Fußball-WM 2026 gegen Ghana wurde ihnen ein Remis in letzter Minute entrissen. Im Duell mit dem Vize-Weltmeister von 2018 und WM-Dritten von 2022 aus Kroatien (1 Uhr/live ServusTV) ist das Team von Thomas Christiansen zwar Außenseiter. Angst hat man aber nicht. 

Das große Idol Luka Modric legte zum Auftakt beim 2:4 gegen England einen erschreckend schwachen Auftritt hin. Die weltweite Bewunderung droht schon in Mitleid umzuschlagen. Gegen Panama ist ein Sieg fest einkalkuliert, um dem Ziel K.-o.-Runde näherzukommen.

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

Zu den neuesten Meldungen der Fußball-WM
Fußball-WM Panama Kroatien
kurier.at, pres  | 

Kommentare