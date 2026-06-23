Panama gegen Kroatien live: So steht es beim WM-Spiel

Panama wartet immer noch auf den ersten Punkt bei einer WM-Endrunde. Zum Auftakt der Fußball-WM 2026 gegen Ghana wurde ihnen ein Remis in letzter Minute entrissen. Im Duell mit dem Vize-Weltmeister von 2018 und WM-Dritten von 2022 aus Kroatien (1 Uhr/live ServusTV) ist das Team von Thomas Christiansen zwar Außenseiter. Angst hat man aber nicht.

Das große Idol Luka Modric legte zum Auftakt beim 2:4 gegen England einen erschreckend schwachen Auftritt hin. Die weltweite Bewunderung droht schon in Mitleid umzuschlagen. Gegen Panama ist ein Sieg fest einkalkuliert, um dem Ziel K.-o.-Runde näherzukommen.