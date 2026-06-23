Entscheidungsspiel gegen Algerien: "Wissen, welches Resultat reicht"

Fast ist Österreich durch – trotz der Niederlage gegen Argentinien . Viel fehlt nicht mehr, um sich als Gruppenzweiter oder einer der 8 besten Gruppendritten für das Sechzehntelfinale zu qualifizieren. Das dritte Gruppenspiel am Sonntag (4 Uhr/live ORF 1) in Kansas City gegen Algerien wird entscheiden, wie es mit Österreich im weiteren Turnierverlauf weitergeht.

Potenzielle Gegner

Wird Österreich in Gruppe I Zweiter, wird man voraussichtlich in Los Angeles auf Spanien treffen, sollten die Iberer nicht das letzte Spiel gegen Uruguay verlieren. Teamchef Ralf Rangnick meinte schon vor dem Argentinien-Spiel: „Es gibt wohl viele andere Nationen, die nicht unbedingt gegen sie spielen wollen.“ Aber auch etliche andere Szenarien stehen vor der dritten Runde offen.

Weil Algerien gegen Jordanien 2:1 gewonnen hat, liegen die Nordafrikaner punktegleich mit dem ÖFB-Team auf Rang 3. Jordanien ist nach der zweiten Niederlage bereits ohne Aufstiegschancen und Letzter.

Erinnerung an Gijon

Weil ein Remis reichen würde, fühlte man sich in Österreich – und wohl auch in Algerien – an ein gewisses Gijon erinnert, als bei der WM 1982 im letzten Gruppenspiel zwischen Österreich und der BRD beiden ein 1:0-Sieg Deutschlands zum Weiterkommen reichte. Nach dem Tor spielten beide Teams ohne ernsthafte Angriffsversuche weiter, was weltweit als unsportliche Absprache kritisiert wurde. Als Folge der Schande von Gijon beschloss die FIFA, dass die letzten Spiele einer WM-Gruppe künftig gleichzeitig ausgetragen werden.

Dass sich durch die Aufstockung der WM das Problem auf die Tabelle der Gruppendritten erweiterte, nahm man diesmal offenbar hin.