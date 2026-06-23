England gegen Ghana live: So steht es beim WM-Spiel

England ist fulminant mit einem 4:2 gegen Mitfavorit Kroatien in die Fußball-WM 2026 gestartet. Bayern-Star Kane traf doppelt und wird auch gegen Ghana im 4-2-3-1-System ganz vorne spielen. Offen ist, wem Trainer Tuchel in der Dreierreihe dahinter vertraut. Spielmacher Bellingham hat für sich geworben und dürfte erneut beginnen. Auf den Flügeln drängen Arsenals Saka und Barcelonas Rashford in die erste Elf.

Der glückliche Last-Minute-Sieg zum Auftakt gegen Panama hat das Selbstbewusstsein von Ghana gestärkt. Das Team von Trainer Carlos Queiroz sieht sich auch gegen die favorisierten Engländer (22 Uhr/ live ServusTV) nicht chancenlos. Thomas Partey, der zum ersten Spiel nicht nach Kanada einreisen durfte, steht wohl in der Startelf.