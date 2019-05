Kritik an neuem Liga-Modus: "Da stehen Existenzen am Spiel"

LASK

Noch begeisterter äußerte sich LASK-Präsident Siegmund Gruber, gleichzeitig 1. Stellvertreter im Bundesliga-Aufsichtsrat. "Die Ligareform ist eine absolute Bereicherung für alle Fußball-Fans in Österreich und an Spannung kaum zu überbieten. Damit hat man den richtigen Weg eingeschlagen."

Austria Wien

Durchwegs positiv fiel auch das Resümee von Austria-Trainer Robert Ibertsberger aus. "Für Fans und Zuschauer ist es sicher eine Bereicherung, da es über eine lange Zeit sehr spannend ist, vor allem mit der Punkteteilung. Für einen Klub, der seine Ziele hat, ändert sich aber nicht allzu viel. Will man einen internationalen Startplatz erreichen, kommt es nicht auf das Ligaformat an", meinte der Salzburger.

WAC

WAC-Coach Christian Ilzer bewertete die Reform ebenfalls "absolut positiv, weil es die ganze Saison über spannend war, vor allem vor der Teilung. Die war in einer Phase (Anm.: Mitte März), in der es normalerweise nicht so turbulent zugeht." Der Steirer regte an, die Punktehalbierung in der Meistergruppe zu belassen, aber in der Qualifikationsgruppe aufzuheben. "Grundsätzlich bin ich ein Freund des neuen Modus. Verbesserungen kann man immer vornehmen, doch die Zehnerliga war für mich schon zu abgedroschen. Im Endeffekt sind wir in der Unterhaltungsbranche", sagte Ilzer.