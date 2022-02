Krieg in Ukraine: ManUnited beendete Partnerschaft mit Aeroflot

Der englische Rekordmeister Manchester United hat sich nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine von der staatlichen russischen Airline Aeroflot als Sponsoring-Partner getrennt. "Angesichts der Ereignisse in der Ukraine haben wir Aeroflot die Sponsorenrechte entzogen", teilte der Klub am Freitag mit. Man teile die Sorgen von Fans in aller Welt und fĂŒhle mit den Betroffenen.