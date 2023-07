Liga-Auftakt live: So steht es im Kracher LASK gegen Rapid

Der LASK kann jedenfalls auf eine gute Heimbilanz gegen die Hütteldorfer blicken. In der vergangenen Saison gewannen die Linzer in der Raiffeisen Arena beide Partien, seit Jänner 2021 sind sie gegen Rapid zu Hause ungeschlagen. Zudem entschied der LASK zuletzt viermal in Folge sein erstes Saisonspiel für sich.