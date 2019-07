Koya Kitagawa: Wie der erste Japaner nach Hütteldorf kam

Laut KURIER-Recherchen bewegt sich die Summe im Bereich des Badji-Transfers. Der künftige Sturmpartner war Rapid Anfang Februar 1,5 Millionen Euro wert.

Experte Morass

Hinter dem Transfer steckt Masaki Morass. Der 40-jährige Trainer und Dolmetscher ist seit 20 Jahren mit Österreich verbunden, arbeitete in Innsbruck und stellte die Verbindung her für das (erfolglose) Investment der Familie Honda in Horn. In seiner Tätigkeit als Dolmetscher für Red Bull lernte Morass Ex-Juniors-Coach Thorsten Fink kennen. Im Juni wurde Fink vom Iniesta-Klub Vissel Kobe verpflichtet, Morass folgte ihm als Co-Trainer.

„Seit eineinhalb Jahren arbeitet Morass auch für unsere Agentur“, erzählt Spielerberater Georg Lederer von More than Sport. „Kitagawa wollte nach Europa, mehrere Vereine hatten Interesse, Rapid hat zugeschlagen.“

„Die Verhandlungen waren schwierig“, verriet Barisic.