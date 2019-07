Nach Runde 1 wird umgebaut: Langes Warten auf den Spielerpass

Der Auftakt und das Interesse daran waren fulminant: 24.200 Zuschauer sahen das 2:0 von Salzburg bei Rapid. Am Wochenende waren dann aber außergewöhnlich viele leere Sessel in den Stadien zu sehen. Die fünf Partien lockten nur knapp 22.000 Zuschauer an – zusammen weniger, als Freitagabend im Allianz Stadion waren. Das ergibt einen Schnitt von rund 7.680 Fans. In Runde 2 wird der Pfeil nach unten zeigen.