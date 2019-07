Alte Rangordnung in der Bundesliga, Kitagawa am Weg zu Rapid

Mangelnde Effizienz

Rapid-Coach Kühbauer konnte naturgemäß kein überschäumendes Lob an seine Kicker verteilen, war von der Auftakt-Niederlage aber auch nicht gebrochen. "Ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf und mache mir auch keine Sorgen um sie", erklärte der Ex-Teamspieler.

Nach Kühbauers Ansicht seien Kleinigkeiten entscheidend gewesen, wieder einmal wurde die mangelnde Effizienz beklagt. In diesem Zusammenhang könnte ein neuer Stürmer Abhilfe schaffen, die Suche nach einem Goalgetter dauert allerdings noch an. "Doch wir haben den finalen Pass manchmal zu früh, manchmal zu spät gespielt. Daran müssen wir mehr arbeiten als am Fehlen eines Stürmers", sagte Kühbauer.

Die drei bisherigen Neuerwerbungen Thorsten Schick, Maximilian Ullmann und Taxiarchis Fountas brachte der Rapid-Coach von Beginn an. "Das bedeutet nicht, dass sie bei mir gesetzt sind, aber in diesem Spiel waren sie für uns nötig", meinte Kühbauer.