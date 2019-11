Kovac nach Bayern-Debakel: "Gehe enttäuscht und traurig"

Als er nach der Rückkehr in München am späten Samstagabend mit dem vor der Presse ebenfalls schweigenden Sportdirektor Hasan Salihamidzic angeregt diskutierte, war seine Zukunft so ungewiss wie nie. Nach dem von einem frühen Platzverweis von Jerome Boateng beschleunigten sportlichen Zerfall wirkte Kovac beim deutschen Meister wie ein Einzelkämpfer. Der Double-Gewinner verteidigte sich nach der höchsten Liga-Niederlage seit April 2009 vor allen Mikrofonen und im Kreuzverhör der Pressekonferenz.

Laute Zweifel an Kovac

Ob er die kommende englische Woche mit Spielen gegen Olympiakos Piräus und Borussia Dortmund noch als Bayern-Trainer erlebe? "Das weiß ich nicht." So, wie seine Antworten klangen, sah Kovac auch aus: schwer gezeichnet, mitgenommen und mit einer großen Portion Ungewissheit über die eigene Zukunft. Für die Trainingseinheit des Meisters am Sonntag blieben die Tore für die Zuschauer nach einer kurzfristigen Entscheidung am Samstagabend geschlossen. Abschottung lautete die Münchner Devise nach dem Debakel.