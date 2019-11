5:1 – Eintracht Frankfurt schießt die Bayern aus dem Stadion

Eintracht Frankfurt hat den FC Bayern München in eine tiefe Herbstkrise geschossen. Die Hessen feierten einen 5:1-Erfolg gegen den Rekordmeister, der schon nach neun Minuten durch eine Rote Karte eingeleitet war.

Boateng hatte Frankfurts Paciencia als letzter Mann kurz vor dem Strafraum gestoppt und sah Rot. Die Gastgeber nutzten ihre numerische Überlegenheit in Folge und machten Druck. Kostic (25.) und Sow (33.) besorgten eine 2:0-Führung, die teils sehenswert herausgespielt, im Abschluss aber auch glücklich war.

Die Bayern mit ihrer Selbstverständlichkeit ließen sich vorerst nicht unterkriegen. Stürmerstar Lewandowski, sonst von Martin Hinteregger gut isoliert, ließ den Österreicher mit einer sehenswerten Drehung stehen und verkürzte auf 2:1.

Nach Seitenwechsel bog die Mannschaft von Trainer Adi Hütter dennoch auf die Siegerstraße ein. Dem 3:1 durch Abraham (49.) folgte ein Tor von Martin Hinteregger. Der Teamspieler traf per Kopf nach einem Eckball (61.). Es war bereits das vierte Saisontor des Verteidigers für Frankfurt. Dazu hatte er im Nationalteam zuletzt auch gegen Israel getroffen.

Paciencia stellte schließlich den Endstand von 5:1 her. Bei den Bayern ist nun Feuer am Dach. Obwohl es erst die zweite Niederlage in dieser Bundesliga-Saison war, bemängeln die Kritiker vor allem die fehlende Spielkultur unter Trainer Niko Kovac. Bis zuletzt hatte die Klasse der Einzelspieler noch gereicht, um Spiele zu gewinnen. Am Mittwoch geht es in der Champions League daheim gegen Piräus weiter.