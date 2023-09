Kopfballtor in Minute 95: Ein Tormann war der Champions-League-Star

Der Goalie von Lazio Rom traf gegen Atletico Madrid in der Nachspielzeit per Kopf zum 1:1 und avancierte damit zum Spieler der ersten Runde. Und es ist nicht das erste Tor von Ivan Provedel: In der Saison 2019/'20 hatte der Tormann bereits im Trikot des damaligen Zweitligisten Juve Stabia einen Treffer erzielt.

Champions League, 1.Spieltag:

Gruppe E: Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 2:0, Lazio Rom - Atletico Madrid 1:1

Gruppe F: Milan - Newcastle United 0:0, Paris SG - Dortmund 2:0

Gruppe G: Young Boys Bern - RB Leipzig 1:3, Manchester City - Roter Stern Belgrad 3:1

Gruppe H: Barcelona - Antwerpen 5:0, Donezk - Porto 1:3