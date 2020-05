Koller: "Ich weiß schon, was ich tue"

Wenn ein Fußballtrainer sein Team zu einem Sieg geführt hat, bei dem all jene Asse stachen, auf die er beharrlich seit langer Zeit setzt, dann hat er alles richtig gemacht. Marcel Koller trat gestern am Tag nach dem 1:0 über Montenegro wie ein Teamchef auf, der tags zuvor alles richtig gemacht hatte. "Ich weiß schon, was ich tue. Ich brauche dafür keine Bestätigung."

Er hat sie dennoch bekommen, weil Goalie Robert Almer trotz fehlender Spielpraxis mit einer Weltklasse-Parade den Sieg gerettet hat. Weil Marko Arnautovic endlich seine Qualität auch im Wettkampf gezeigt hat. "Er hat sich zuletzt beschwert, dass er zu wenige Bälle bekommt", plaudert Koller aus dem Nähkästchen. "Ich habe ihm gesagt, dass er sich dann mehr bewegen muss." Gesagt, getan, Arnautovic hatte endlich den Zug zum Tor und sorgte stets für Gefahr.

Oder Rubin Okotie, den viele nach seiner schweren und langwierigen Knieverletzung in die Frühpension geredet hatten. Bei 1860 München hat er wieder Fuß gefasst, am Sonntag Marc Janko ersetzt und just das Goldtor erzielt.