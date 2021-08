Barcas Koeman vor Spiel eins nach Messi: "Es gibt keine Ausreden"

Erstmals seit fast 20 Jahren startet der FC Barcelona in eine Liga-Saison in Spanien ohne Lionel Messi. Der Superstar, der lange Zeit sinnbildlich für den Club stand, wanderte zu Paris Saint-Germain ab, da Barca eine Weiterverpflichtung finanziell nicht mehr stemmen konnte.

Für das neuformierte Team geht es am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Real Sociedad los. „Es gibt keine Ausreden. Wir haben Spiele zu bestreiten und Punkte zu gewinnen“, betonte Trainer Ronald Koeman.

„Es ist schmerzhaft für alle Barcelona-Fans, wenn man bedenkt, was Messi für den Club getan hat, aber wir können nicht in der Vergangenheit leben“, sagte der Niederländer am Samstag auf einer Pressekonferenz. „Ich bin gespannt auf die neue Saison, und ich hoffe, auch die Fans sind enthusiastisch. Wir müssen in der Gegenwart leben, nicht in der Vergangenheit.“