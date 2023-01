Knieverletzung: Verteidiger Koscelnik fehlt Rapid mehrere Wochen

Rapid hat mit einer Baustelle auf der rechten Verteidigerseite zu kämpfen. Martin Koscelnik verletzte sich am Knie und fällt mehrere Wochen aus. Das gaben die Wiener am Dienstag bekannt. Der Slowake laboriert demnach an einem Seitenbandeinriss. Eine Operation ist aber nicht nötig, die Verletzung wird . so Rapid - "konservativ behandelt."

Neben Koscelnik muss aber auch Thorsten Schick aufgrund einer hartnäckigen Schambeinentzündung für unbestimmte Zeit passen. "Die Dauer seines Ausfalls ist derzeit nicht seriös vorauszusagen", heißt es vom Verein.