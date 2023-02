Knapper Sieg gegen Klagenfurt: LASK komplettiert Cup-Halbfinale

Rapid, Sturm Graz, die SV Ried und der LASK stehen im Halbfinale des ÖFB-Cupbewerbes. Die Linzer besiegten am Sonntag Austria Klagenfurt ungefährdet mit 1:0. Zum letzten Mal spielte der LASK in Pasching. Die Linzer übersiedeln in die nagelneue Raiffeisen Arena, wo einst die Linzer Gugl stand.

Den ersten Sitzer für die Linzer vergab Nakamura, der Japaner stolperte den Ball aus fünf Metern über das leere Tor. Der LASK bestimmte das Spiel, Goiginger machte nach 30 Minuten im Strafraum die Schwalbe. Schiedsrichter Coichira sah ein Foulvergehen, wurde durch den VAR aber eines Besseren belehrt.