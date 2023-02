Ende des Cup-Märchens: Der Wiener Sport-Club scheitert an Ried

Obwohl – in Wahrheit versäumte man wenig. Die erste Viertelstunde war nicht mehr als ein Abtasten beider Mannschaften. Die Rieder mussten erst warm werden – verständlich, wenn nur einer der vier Heizkörper in der Kabine funktioniert. In der 28. Minute gab es die erste Ecke für die Gäste und spätestens ab da waren die Oberösterreicher spielbestimmend. Nur beim Abschluss fehlte die Präzision, was den schlechten Platzbedingungen geschuldet sein könnte. Halbzeitstand 0:0.