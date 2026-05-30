Wo Stars einem großen Idealismus entsprungen sind

Gleich 20 von Ralf Rangnicks 26 WM-Startern hatten als Knirpse ihre ersten Stoppelschuhe hierzulande nicht bei einem Promi-Klub, sondern Etagen tiefer zerrissen. Dort ...

... wo’s für den Buam meist nahe zum Elternhaus war; wo er zwar oft nicht von Sportwissenschaftern und Taktik-Gurus, sondern nur von kleinen Freizeitcoaches mit großem Idealismus trainiert wurde; und wo Letztere, wenn sich ein Bundesligaklub das zehnjährige Talent schnappte, als Gegenleistung eine Garnitur Dressen oder auch nur einen warmen Händedruck bekamen. Deshalb seien im Sinne später Anerkennung die 20 WM-Fußballer mit den Namen ihrer Stammklubs beginnend aufgelistet:

Bürmoos (Patrick Pentz), ASK Salzburg (Alexander Schlager), Straßgang (Florian Wiegele), Wieselburg (David Affengruber), Aspern (David Alaba), Kirchbichl (Marco Friedl), Lilienfeld (Philipp Lienhart), Kraubarth (Stefan Posch), Ankerbrot (Michael Svoboda), Horn (Christoph Baumgartner), Potschach (Florian Grillitsch), Abersee (Konrad Laimer), Villach (Marcel Sabitzer), Vasoldsberg (Romano Schmid), Längenfeld (Alessandro Schöpf), St. Valentin (Xaver Schlager), Kuchl (Nicolas Seiwald), Sitzenberg (Patrick Wimmer), FAC (Marko Arnautovic), Donau Wien (Sasa Kalajdzic).

Beim FAC und Donau (u.a. von 78-er-WM-Kapitän Robert Sara) begannen wiederholt Karrieren. Der Post SV wiederum ist für seine Jugendarbeit nicht nur im Fußball bekannt.