Wo Stars einem großen Idealismus entsprungen sind
Gleich 20 von Ralf Rangnicks 26 WM-Startern hatten als Knirpse ihre ersten Stoppelschuhe hierzulande nicht bei einem Promi-Klub, sondern Etagen tiefer zerrissen. Dort ...
... wo’s für den Buam meist nahe zum Elternhaus war; wo er zwar oft nicht von Sportwissenschaftern und Taktik-Gurus, sondern nur von kleinen Freizeitcoaches mit großem Idealismus trainiert wurde; und wo Letztere, wenn sich ein Bundesligaklub das zehnjährige Talent schnappte, als Gegenleistung eine Garnitur Dressen oder auch nur einen warmen Händedruck bekamen. Deshalb seien im Sinne später Anerkennung die 20 WM-Fußballer mit den Namen ihrer Stammklubs beginnend aufgelistet:
Bürmoos (Patrick Pentz), ASK Salzburg (Alexander Schlager), Straßgang (Florian Wiegele), Wieselburg (David Affengruber), Aspern (David Alaba), Kirchbichl (Marco Friedl), Lilienfeld (Philipp Lienhart), Kraubarth (Stefan Posch), Ankerbrot (Michael Svoboda), Horn (Christoph Baumgartner), Potschach (Florian Grillitsch), Abersee (Konrad Laimer), Villach (Marcel Sabitzer), Vasoldsberg (Romano Schmid), Längenfeld (Alessandro Schöpf), St. Valentin (Xaver Schlager), Kuchl (Nicolas Seiwald), Sitzenberg (Patrick Wimmer), FAC (Marko Arnautovic), Donau Wien (Sasa Kalajdzic).
Beim FAC und Donau (u.a. von 78-er-WM-Kapitän Robert Sara) begannen wiederholt Karrieren. Der Post SV wiederum ist für seine Jugendarbeit nicht nur im Fußball bekannt.
Entsetzen in Hernals
Aktuell ist beim Postsportverein die Freude über den Meistertitel in der zweiten Wiener Stadtliga getrübt. Sollen doch auf dessen Sportgelände nach Auslaufen des Pachtvertrages 2027 die Bagger fahren. Gewinnbringender Wohnbau ist auf dem vier Spielfelder und Tennisplätze umfassenden Areal angedacht. Und das obwohl ...
... 15 Sportsektionen samt 5.000 Mitgliedern auf der Straße stünden;
... allein die Fußballsektion 17 Nachwuchsteams beschäftigt;
... mit Gersthof ein zweiter Stadtligist am Post-Areal beheimatet ist;
... die Grünoase mitten in Hernals Jugendlichen (auch vielen mit Migrationshintergrund) vor der Haustür sportliche Aktivitäten ermöglicht.
Noch wird gegen den Verbauungsplan per Unterschriftenaktion protestiert. Noch darf von den (fast 23.000) Unterzeichnern der Petition gehofft werden, dass Sportbegeisterung über Geldgier siegt.
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