1.000 Fans in Aspern: Die ÖFB-Stars zum Anfassen

„Besser hätte der Start nicht sein können. So viele lachende Gesichter bei uns und den Fans“, Christoph Baumgartner und seine Kollegen des Nationalteams hatten beim offiziellen Anpfiff zur Mission Fußball-WM am ÖFB-Campus bei einem öffentlichen Training ihren Spaß. 1.000 junge Fans waren gekommen, um ihren Idolen zuzujubeln, Autogramme zu erhaschen und Selfies zu ergattern. Der absolute Liebling der Anhänger war schnell ausgemacht: David Alaba. Von dessen Betreten bis zum Verlassen des Platzes wurde sein Name gerufen, gesungen und geschrien. Ein junger Bub fuhr sich stolz durch seine blonden Haare, weil Alaba ihn zweimal auf den Kopf getätschelt hatte.

Pure Begeisterung Zunächst wurde das Publikum von Teamchef Ralf Rangnick höchstpersönlich begrüßt, dann wurde unter Applaus aufgewärmt, danach Spielformen zum Besten gegeben, ehe man zum Abschluss mit einem internen Spielchen das Tempo erhöhte. Bei jedem Treffer, den ersten erzielte Venedig-Aufsteiger Michael Svoboda, wurde sogar die ÖFB-Torhymne gespielt. Die Buben und Mädchen hatten ihre Hetz’, erst recht, als das Training nach 45 Minuten zu Ende war und der Hauptakt begann.

Hunderte Fans begaben sich an den Spielfeldrand, hielten Bälle, Trikots, Handyhüllen, Fahnen oder Trinkflaschen den Stars entgegen, auf dass die alles brav mit ihren Unterschriften verzieren mögen. Alaba bewies besonders menschlichen Überblick und ging zunächst zu jenen Fans, die in Rollstühlen saßen. Für den 33-Jährigen handelte es sich in Wien-Aspern um ein Heimspiel, war er dort doch aufgewachsen. Um 13 Uhr waren dann alle Wünsche erfüllt, zogen die Schulkinder aus der Umgebung zufrieden und mit einem Lächeln im Gesicht von dannen.

WM im Fokus Stefan Posch, bei Como unter Vertrag und zuletzt mit Mainz erfolgreich unterwegs, sprach von einem perfekten Start. „Es ist schön, dass wir die Kinder glücklich machen konnten. Es macht uns schon stolz, dass wir so eine Unterstützung erfahren“, freute sich der Verteidiger. Nach zehn freien Tagen, die er vor allem der Familie gewidmet hat, rückt die bevorstehende WM immer mehr in den Fokus. „Sie war zwar immer im Hinterkopf, weil das ja ein Riesenereignis ist. Dennoch habe ich mich noch nicht sehr viel damit beschäftigen können.“