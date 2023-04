Tagelang hatte sich die Stimmung bis zum Höhepunkt zugespitzt. Der direkte Ligakonkurrent Notts County machte es mit einem 5:2 in Maidstone am Samstagnachmittag noch einmal spannend. Hätten sie nicht gepunktet, wäre schon vor dem Wrexham-Heimspiel gegen Boreham am Abend klar gewesen, dass man der Fixaufsteiger ist. Doch spätestens mit dem Schlusspfiff nach diesen denkwürdigen 95 Minuten war klar, dass das Historische erreicht werden würde.

„Es waren 15 Jahre des Schmerzes“, sagte Trainer Phil Parkinson kürzlich in einem Interview und spricht einer ganzen Fangemeinde damit aus dem Herzen. 2008 war der Verein in die fünfte Liga abgestiegen. Fünfmal war man seither in die Play-offs gekommen, fünfmal gescheitert.

Doch jetzt ist das 15-jährige Gastspiel in der fünften Liga (vorerst) beendet. Mit der finanziellen und vor allem öffentlichkeitswirksamen Unterstützung der neuen Besitzer Reynolds und McElhenney. Der Klub, der bei den Heimspielen wieder regelmäßig 10.000 Menschen ins Stadion zieht, wird ohne Relegationsspiel ab nächster Saison in der vierthöchsten Liga spielen.