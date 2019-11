Klub-WM und Ligacup: Liverpool schickt zwei Teams ins Rennen

Die Terminproblematik wegen dem Viertelfinalspiel von Liverpool im englischen Fußball-Liga-Cup ist gelöst. Die "Reds" werden am 17. Dezember gegen Aston Villa mit einem Team und tags darauf beim Auftakt der Club-WM in Katar mit einer ganz anderen Mannschaft antreten. "Eine Mannschaft wird an der Klub-WM teilnehmen, die andere am Carabao Cup", gab der Champions-League-Sieger am Dienstag bekannt.

Diskussionen mit dem Cup-Veranstalter über einen Ersatztermin hatten zuvor zu keinem positiven Ergebnis geführt.