Toni, ganz Kroos

Es liest sich wie die Erfolgsliste einer langen Fußballer-Karriere auf Wikipedia, aber alle Titel wurden in nicht einmal 20 Monaten gewonnen: Weltmeister 2014 mit Deutschland, Klub-Weltmeister 2013 mit den Bayern und 2014 mit Real, Champions-League-Sieger 2013 mit den Bayern, UEFA-Supercup-Sieger 2013 mit den Bayern und 2014 mit Real, Deutscher Meister mit den Bayern 2013 und 2014 sowie Deutscher Pokalsieger 2013 und 2014 mit den Bayern.

Zehn große Titel hat Toni Kroos also in nicht einmal zwei Jahren geholt. Kein anderer Weltklasse-Fußballer war in der letzten Zeit so erfolgreich wie der noch 24-jährige Deutsche.

Am Samstag führte der Mittelfeldspieler den erfolgreichsten Klub der Welt zum ersten Erfolg bei einer Klub-Weltmeisterschaft. Champions-League-Sieger Real Madrid besiegte unter seiner Regie den Copa-Libertadores-Gewinner CA San Lorenzo in Marrakesch problemlos mit 2:0. Am ersten Treffer war Kroos direkt beteiligt. Seinen Corner verwertete Sergio Ramos per Kopf.

"Wow!", schwärmte Kroos und veröffentlichte ein Bild mit dem Klub-WM-Pokal auf seiner Facebook-Seite. "Nach einem sehr speziellen Jahr haben wir es geschafft, die FIFA-Klub-WM zu gewinnen", schrieb der Erfolgsgarant.