Real Madrid krönt ein tolles Jahr

Real Madrid hat am Samstag die eigene imposante Erfolgsserie fortgesetzt und sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte bei der Klub-WM die Krone aufgesetzt. Die Madrilenen behielten im Endspiel in Marrakesch gegen den argentinischen Topclub San Lorenzo dank Toren von Sergio Ramos (37.) und Gareth Bale (51.) mit 2:0 die Oberhand und traten damit die Titel-Nachfolge von Bayern München an.

Coach Carlo Ancelotti, der vor sieben Jahren schon mit dem AC Milan die Klub-WM gewonnen hatte, war begeistert. „Wir haben uns diesen Titel verdient. Es war ein unvergessliches Jahr für uns“, schwärmte der Italiener. „Aber die Saison endet hier nicht, wir sind erst halb durch.“ Dieses Jahr hatte Real neben der Champions League auch den spanischen Cup und den Europäischen Supercup geholt und zuletzt 22 Pflichtspiele in Serie gewonnen. „Es ist ein super Tag für uns. Wir sind für unsere harte Arbeit als Mannschaft belohnt worden“, freute sich Torschütze Sergio Ramos.