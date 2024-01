Klopp, Xabi Alonso, Xavi, Tuchel: Das Beben auf dem Trainer-Markt

Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt - das musste Tuchel jetzt erneut erfahren. Weil der Bayern-Trainer bei einem Fanclub-Besuch am vergangenen Sonntag allgemein davon sprach, dass ihn das Ausland „auf jeden Fall nochmal reizen“ würde und er die spanische Topliga als „außergewöhnlich“ und den Umgang mit spanischen Spielern als wohltuend lobte, rief das sofort Kritiker auf den Plan.

"Diese Aussagen sind eine Frechheit"

Hamann nannte die Aussagen „eine Frechheit“, was wiederum die Bayern zu einer öffentlichen Stellungnahme veranlasste: Man werde die unsachlichen und gegen den Trainer gerichteten Aussagen nicht mehr akzeptieren. Allerdings war der Zeitpunkt der Tuchel-Schwärmerei einen Tag nach Xavis Bekanntgabe seines Rückzugs in Barcelona mindestens unglücklich. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen betonte zwar, dass er damit kein Problem habe. Aber sollte die Saison für die Münchner titellos enden, dürfte Tuchels Zeit bei den Bayern abgelaufen sein. Seit Monaten geistert der Name Alonso an der Säbener Straße, der Ex-Bayern-Profi würde vom Profil her sehr gut zum Rekordmeister passen.

Doch in England könnte nicht nur der FC Liverpool den Spanier locken, auch der FC Arsenal muss sich für einen möglichen Abgang seines Trainers Mikel Arteta wappnen. Die spanische Zeitung „Sport“ berichtete, der 41-Jährige denke trotz Vertrags bis 2025 über einen Abschied von den Gunners am Saisonende nach. Arteta soll ein Kandidat bei seinem Jugendclub Barça sein.