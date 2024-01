Paukenschlag beim FC Barcelona: Trainer Xavi wird gehen

Der FC Barcelona verlor ein dramatisches Heimspiel gegen den FC Villarreal mit 3:5 und liegt in der Tabelle nun schon zehn Punkte hinter Real Madrid und acht Punkte hinter Girona auf Rang drei. Unmittelbar nach der Partie ließ Trainer Xavi die Bombe platzen, der 44-Jährige, dessen Vertrag bis 2025 läuft, wird den Verein bereits nach dieser Saison Ende Juni verlassen.

Kurioses Spiel

Seine Mannschaft hatte zuvor gegen Villarreal ein kurioses Match verloren. Ilkay Gündogan (60.), Pedri (68.) und ein Eigentor von Eric Bailly (71.) auf der einen Seite sowie Treffer von Gerard Moreno (41.), Ilias Akhomach (54.) und Goncalo Guedes (84.) sorgten für einen 3:3-Zwischenstand vor dem Start der Nachspielzeit.

Dort brachte die Barca-Abwehr in einer Slapstick-Aktion mehrmals den Ball nicht aus dem Strafraum, am Ende stellte sich auch noch Goalie Inaki Pena schlecht an und Alexander Sörloth beförderte den Ball in der 99. Minute in die Maschen. Dem noch nicht genug, sorgte Jose Luis Morales (102.) noch für den Schlusspunkt zugunsten des Tabellen-14.