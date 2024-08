Österreichs Top-Legionäre - Italienische Klubs buhlen um Kevin Danso

Noch ist viel Schwung im internationalen Transferkarussell, bis Ende August werden sich die Kaderlisten noch vielfach verändern. Aber der Zwischenstand zwei Wochen vor Ende der Transferzeit ist für Österreich erfreulich: 35 ÖFB-Exporte kicken in einer der Top-5-Ligen, also in der obersten Spielklasse in England, Spanien, Deutschland, Italien oder Frankreich.

Weit vorne liegt die Bundesliga mit 26 Österreichern.