Keine Zeit zum Wundenlecken: Rapid nach dem Vaduz-Debakel gegen Sturm

Sturm musste sich ohne Stürmer Höjlund, der in die Serie A zu Atalanta wechseln wird, auf dem Weg nach Norden machen. Am Freitag trainierte der Däne schon nicht mehr in Graz mit, da er in Bergamo den Medizincheck hinter sich brachte. Seine Qualität werde in der Offensive definitiv abgehen, sagte Sportchef Andreas Schicker. Da Jakob Jantscher unter der Woche das gesamte Training mitmachen konnte, sieht es danach aus, dass der Routinier den Platz von Höjlund einnehmen wird. An seiner Seite könnte Manprit Sarkaria, der am Freitag seinen 26. Geburtstag feierte, auflaufen.

Ilzer sucht die Balance

Sturm kassierte am Sonntag in der 5. Runde die erste Niederlage in dieser Saison. Im Spitzenspiel gegen den LASK setzten sich die Gäste in Graz mit 1:0 durch. "Schade, dass wir die Punkte liegen gelassen haben", stellte Trainer Christian Ilzer rückblickend fest. Solche Partien würden durch Kleinigkeiten entschieden. "Es war kein schlechtes Spiel von uns, aber zu wenig energisch und zu wenig präzise, um das Momentum auf unserer Seite zu erzwingen." Gegen Rapid brauche es eine "gesunde Balance", was die Intensität betrifft.