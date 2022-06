"Kein Rückschritt" - Österreichs Reaktionen nach dem 0:2 in Dänemark

Ähnlich sah es Nebenmann Danso. "Wir haben gesehen, dass wir neue Energie in der Mannschaft haben", meinte der Frankreich-Legionär. "Wir haben gezeigt, was für eine gute Mannschaft wir sind. Wenn wir länger dabei sind, und gemeinsam mit dem neuen Trainer, können wir es jedem Gegner schwer machen, uns zu schlagen." Dänemark hätte es im vierten Spiel in elf Tagen besser auf den Platz bekommen. "Wir haben unseren Matchplan nicht hundertprozentig durchführen können. Wir hatten zu wenige Chancen, um das Spiel zu gewinnen."

Einser-Frage

Heinz Lindner musste noch die eine oder andere der Dänen entschärfen, um eine höhere Niederlage zu verhindern. "Taktisch waren wir nicht so clever wie in Wien", verwies der ÖFB-Keeper auf das 1:2 eine Woche davor, in dem die Österreicher viel besser ausgesehen hatten. Damals stand wie beim folgenden 1:1 gegen Frankreich Patrick Pentz im Tor. Die Einserfrage bleibt vorerst offen. Lindner, der auch beim Rangnick-Debüt gegen Kroatien (3:0) gespielt hatte, zeigte sich mit seinen Leistungen zufrieden. Allerdings könne auch Pentz "sehr stolz" auf die seinigen sein. "Wir sind verschiedene Torhüter, im Endeffekt wird es der Teamchef entscheiden."

Eine Rolle dürfte spielen, bei welchen Klubs die beiden ÖFB-Optionen im Sommer unterkommen. Lindner will den FC Basel schnellstmöglich verlassen. Der 31-Jährige hofft, dass sich seine Zukunft "in den nächsten Tagen klärt". Der FC Sion sei ein "ernsthafter Kandidat" - genauso wie die Wiener Austria einer gewesen sei, verriet Lindner. Seinem Ex-Klub in Wien, der einen Nachfolger für Pentz sucht, wird sich dessen ÖFB-Konkurrent diesen Sommer aber nicht anschließen. Lindner: "Es hat nicht sollen sein, aber natürlich bleibt Austria Wien für mich weiterhin ein Thema."