Enttäuschung zum Abschluss: Österreich verliert auch in Dänemark

Die Gastgeber zeigten zwei Mal durch Cornelius und einmal durch Maehle ihre Gefahr, in der 21. Minute gingen sie dann auch verdient in Führung: Maehle tanzte Trimmel aus, Wind schob zum 1:0 ein. Es ging einfach. Die Dänen kontrollierten das Geschehen, Österreich war bemüht, den Ball in die eigenen Reihen zu bekommen, was aber viel zu selten gelang. Bis auf einen Schuss von Kalajdzic, der sonst nicht im Spiel war, hatte man offensiv nichts anzubieten.