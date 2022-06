Andy Marek als Rapid-Präsident? "Werde nicht gegen Bruckner antreten"

... über den Dialog mit den Fans

"Es ist wie in einer Familie, du willst das Beste für sie. Und dann passiert irgendetwas. Dann gibt es die Möglichkeit, du schimpfst sie, du erklärst es ihnen. Dann passt es wieder und es passiert wieder etwas. Aber es hat schon oft wehgetan. Weil ich mir gedacht habe, warum jetzt wieder? Was ist das Thema?" Jedenfalls habe Marek immer versucht, "dass wir das Problem bei uns lösen. Aber nicht bedingungslos, egal was passiert. Zuerst schauen, was ist der Grund, warum passiert das? Liegt der Fehler bei uns?"