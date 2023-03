Kühne kämpfte lange mit einem Gefühl der Hilflosigkeit. Sie hätte gerne Hilfsgüter nach Cherson geschickt, wusste aber nicht, wie: "Es ist unmöglich, etwas in meine Heimatstadt zu transportieren. Das macht mich so machtlos, dass ich nicht weiß, wie ich meiner Stadt helfen kann", hatte sie in einem Interview gesagt, als Cherson noch in den Händen der Russen gewesen war. Es habe sogar Momente geben, in denen sie Sprachnachrichten von ihren Verwandten bekommen habe, die sich von ihr verabschiedet haben.

Mittlerweile hat sich die Lage etwas gebessert, die ukrainische Armee hat die russischen Truppen zurückgedrängt. Dennoch bleibt Ungewissheit. Daran erinnerte Katja Kühne auch am Jahrestag der Invasion. "Stand with Ukraine" steht unter ihrem Instagram-Profil.