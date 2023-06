Katar-Scheich Jassim bietet 5,76 Milliarden Euro für Manchester United

WM-Erfahrung

Jassim Al Thani ist der Bruder des Staatsoberhaupts von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani. Jassim wurde in England zum Bankier ausgebildet und will den Kauf über seine Nine Two Foundation abwickeln. Diese wurde am 15. Juni offiziell ins Handelsregister im Vereinigten Königreich eingetragen. Der Fußball-Welt ist die Herrscherfamilie spätestens seit der WM 2022 in Katar ein Begriff. Sowohl Tamim als auch Jassim standen mit FIFA-Chef Gianni Infantino bei der WM-Pokalübergabe auf dem Podium.

Aus Katar fließt mittlerweile viel Geld in den Fußball. Am offensichtlichsten ist das bei Paris Saint-Germain. Der Fonds Qatar Sports Investments (QSI) war 2011 bei dem französischen Club eingestiegen. Nachbar Saudi-Arabien mischt mittlerweile ebenfalls kräftig mit, der saudische Staatsfonds hat erst vor zwei Jahren federführend den Premier-League-Club Newcastle United übernommen und rüstet die nationale Liga mit Superstars wie Cristiano Ronado oder Karim Benzema auf.