Karl Daxbacher: „Wie müssen uns etwas zutrauen“

Regt Sie so etwas auf?

Ich sehe das mittlerweile realistisch und lass’ das alles auch nicht mehr so an mich heran. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem mich das nicht mehr aufregt. Ich brauch’ auch keinem mehr etwas zu beweisen. Das einzige, was ich will: mit Wacker möglichst weit oben zu stehen.

Manche in Tirol träumen sogar von den Top sechs.

Grundsätzlich ist das jetzt nicht zu hoch gegriffen, weil in der Vergangenheit andere Aufsteiger auch schon gezeigt haben, was möglich ist. Für uns geht es darum, in den ersten Spielen erfolgreich zu sein und möglichst viele Punkte zu holen. Wir haben nichts davon, wenn die Leute sagen, dass wir gut mithalten, aber wir holen dann keine Punkte.

Ist die Austria denn ein dankbarer Auftaktgegner?

Bei der Austria haben sie die drei Punkte wahrscheinlich schon eingerechnet. Das Umfeld und die Fans zumindest. Für uns wird der Spagat schwierig. Wir müssen uns dort was zutrauen, aber wenn wir zu frech auftreten, dann kann’s passieren, dass du vielleicht eine ordentliche Watsch’n kriegst.

Österreichs Bundesliga wird gerne einmal belächelt.

Vieles hat mit der Optik zu tun. Wenn man irgendwelche Plätze sieht, auf denen keine Stimmung herrscht und die Tribünen leer sind, wirken Spiel und Niveau viel schlechter. Den großen Zuschauerboom werden wir wohl nie erleben. Das war zu meiner aktiven Zeit aber nicht anders: Wir waren mit der Austria extrem erfolgreich und hatten 3000 Zuschauer.

Apropos alte Zeiten: Joachim Löw hat kürzlich im KURIER-Interview gemeint, dass die heutige Spielergeneration komplett anders ticke.

Ich finde ja, dass sich die Spieler grundsätzlich zum Positiven verändert haben.

Inwiefern?

Allein schon, weil sie heute viel professioneller sind als die frühere Generation. Sie beschäftigen sich auch mehr mit dem Fußball. Früher hat es sicher mehr Schlitzohren gegeben und Typen, die echte Gfrasta waren, wie man sagt. Damals sind die Fußballer eher aus dem Arbeitermilieu und einfachen Verhältnissen gekommen. Deshalb hat’s auch gerne geheißen: Die Fußballer sind primitiv. Heute sind das fast alles wohlerzogene Spieler mit Schulausbildung und Matura.