Karl Daxbacher: "Das Kreieren geht mir am Zeiger"

Acht Siege in Folge im Frühjahr, neun Punkte Vorsprung auf den Zweiten – der FC Wacker Innsbruck steht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Ein Verdienst auch und vor allem von Karl Daxbacher, der ein Spezialist für Aufstiege zu sein scheint. Der Niederösterreicher, der am Sonntag seinen 65. Geburtstag feierte, hatte bereits den LASK und St.Pölten nach oben geführt.

KURIER: Hätten Sie nach Ihrem Rauswurf vor eineinhalb Jahren bei St.Pölten gedacht, dass Sie noch einmal als Trainer in der Bundesliga landen würden?

Karl Daxbacher: Ich hatte damals keinen genauen Plan. Auch nicht den Druck, dass ich mir schnell einen Trainerjob suchen hätte müssen. Natürlich denkt man in so einer Situation auch ans Aufhören. Als der Anruf aus Innsbruck kam, habe ich aber nicht sehr lange überlegen müssen. Ich hatte das Gefühl, dass es mit diesem Verein klappen könnte. Dass sich jetzt alles so positiv entwickelt hat, damit konnte man nicht rechnen.

Würden Sie’s denn überhaupt ohne Fußball aushalten?

Ich weiß nicht, ich hatte eigentlich immer einen Verein und war immer nur wenige Monate ohne Job.

Es ist heute eher ungewöhnlich, dass sich ein Trainer so lange im Geschäft hält.

Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich mir nie zu schade war, einen Regionalligisten zu trainieren. Ich bin von der Austria zum LASK in die dritte Liga gegangen, das macht wahrscheinlich nicht jeder Trainer. Aber mir ist es schon immer um die Herausforderung gegangen. Immer nur zu einer Mannschaft zu gehen, die fix Titel holt, ist langweilig. Und man sieht ja gerade an Paris, Manchester City oder Barcelona, dass es auch bei solchen Teams nicht so leicht ist. Da ist der Meistertitel oft schon zu wenig.

Macht es Sie eigentlich stolz, dass Sie der letzte Vertreter der sogenannten 78er-Generation in der Bundesliga sind?

Ich will mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr mit der 78er-Generation vergleichen lassen. Weil das immer gleich so einen gewissen negativen Touch hat.

Können Sie das nachvollziehen?

Vielleicht haben manche das Gefühl, dass viele frühere Spieler vieles nur aus dem Bauch heraus entscheiden und sich als Trainer nicht gut weitergebildet haben. Es heißt immer auch schnell, dass dort auf Freunderlwirtschaft Wert gelegt wird. Und den Maßstab will ich auf mich keinesfalls anlegen lassen. Man kann mich nicht in diese Schublade legen.

Sondern?

Ich war einer, der sich als Trainer von ganz unten nach oben gedient hat. Und zwar gar nicht einmal mit der Perspektive, unbedingt Fußballtrainer zu werden. Das hat sich bei mir erst durch die Erfolge bei den kleineren Klubs so ergeben. Mein Plan A war eigentlich ein anderer, ich hatte nach der Spielerkarriere zwei Tankstellen gepachtet. Irgendwann ist der Plan B zum Plan A geworden.