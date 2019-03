Kapitänin Schnaderbeck nach Verletzungspause wieder im Team

Österreichs Fußball-Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck scheint nach einer längeren Verletzungspause wieder im Kader der Nationalmannschaft auf. Teamchef Dominik Thalhammer nominierte die Arsenal-Legionärin am Dienstag für das freundschaftliche Länderspiel gegen Schweden am 9. April in Maria Enzersdorf.

Schnaderbeck hatte sich im vergangenen Sommer eine Knorpelverletzung im Knie zugezogen. Die Verteidigerin stand in der Vorwoche erstmals wieder im Kader ihres englischen Arbeitgebers. Wieder dabei ist auch Lisa Makas, die sich im Oktober eine Knieverletzung zugezogen hatte. Erstmals für die ÖFB-Auswahl nominierte wurde Sturm-Torhüterin Vanessa Gritzner.