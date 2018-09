Kapitän Alaba gibt gegen Schweden das Tempo vor

Doppelt hält bekanntlich besser. Also dachte sich Teamchef Franco Foda, er lässt für den verletzten Julian Baumgartlinger gleich zwei Kapitäne ans Ruder. David Alaba heute (20.45 Uhr/live ORF eins) in der Generali-Arena gegen Schweden und Marko Arnautovic am kommenden Dienstag beim Anpfiff der Nations League in Bosnien-Herzegowina (Zenica).

Dass er die Verantwortung gleich auf vier Schultern verteilt, hält Foda für nichts Außergewöhnliches und verweist auf den brasilianischen Kollegen Tite, der für jedes Spiel einen neuen Steuermann nominiert. Eine besonders interessante Einschleifregelung. Alaba wie Arnautovic fühlen sich geehrt, verwiesen aber darauf, schon in der Vergangenheit Verantwortung übernommen zu haben, und das auch ganz ohne Schleife.

Teamchef Foda benutzt das Schweden-Spiel einerseits für Experimente, andererseits aber auch, um Schwung aufzunehmen für das Gastspiel in Zenica. „Wichtig ist die Balance aus beidem.“ Taktisch sei man ohnehin flexibel, weil „wir mit einer Dreierkette genauso spielen können wie mit einer Viererkette in der Abwehr. Wichtig ist vielmehr, dass wir aktiv sind, sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball.“