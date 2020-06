Kantersieg in Hartberg: Der LASK setzt Rapid unter Druck

Einen juristischen Erfolg hatte der LASK am Montag geschafft. Das Bundesliga-Protestkomitee erstattete den Linzern am grünen Tisch zwei der sechs abgezogenen Punkte wieder zurück. Und am Mittwochabend holte das Team von Trainer Valerien Ismael am grünen Rasen in Hartberg drei weitere Punkte.