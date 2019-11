Kann ein Münzwurf über den Rapid-Präsidenten entscheiden?

Der Wahlkampf begann bereits im Frühjahr. Mit der persönlichen Zusage von Roland Schmid an Martin Bruckner, nicht gegen den Finanzreferenten als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Das Ende der offiziellen Werbung um Stimmen für die Stichwahl am Montagabend war – ganz wie in der hohen (oder tiefen, je nachdem) Politik – die „Elefantenrunde“ der beiden Kandidaten im ORF-Sport. Damit Schmid und Bruckner das Spiel gegen Sturm im Stadion verfolgen können, wurde das TV-Duell vorab aufgezeichnet.

Lob für Krammer

Nach dem 1:1 gegen die Grazer wurde der scheidende Präsident Michael Krammer von den Führungsspielern überschwänglich gelobt. " Krammer ist ein riesengroßer Präsident. Er war zu uns immer ehrlich. Er hat Autorität und tritt mit Stil ab", meint Kapitän Stefan Schwab. Mario Sonnleitner sagt: " Krammer war ein unglaublich guter Präsident. Obwohl es nicht immer einfach war, hat er für uns intern oft Positives reingebracht. Und auch öffentlich hat er seinen Mann gestanden."

Schwabs Ausblick: "Gut, dass der Wahlkampf vorbei geht. Weil zuletzt nicht mehr das Verbindende im Vordergrund gestanden ist."