1:1 gegen Sturm: Rapid-Remis vor der Präsidenten-Wahl

Sturm startet stark

Von einer grünen Offensive war anfangs aber nichts zu sehen. Denn Sturm-Trainer Nestor El Maestro kündigte zwar eine Konter-Taktik an, gespielt wurde dann aber forsch nach vorne. Anastasios Avlonitis kam frei zum Kopfball und köpfelte Stefan Schwab an (3.). Nur eine Minute später musste Richard Strebinger in großer Not gegen Bekim Balaj retten.

Das aggressive Pressing der Gäste ließ Mateo Barac beim Spielaufbau regelmäßig schlecht aussehen.