Schonkost beim Schlusslicht: Die Austria enttäuscht erneut

Die Austria verlor damit im Kampf um einen Platz in der Meisterrunde weiter an Boden. Die Violetten liegen nun schon acht Punkte hinter dem TSV Hartberg. Das Gastspiel der Steirer in Favoriten am kommenden Samstag ist damit die letzte realistische Chance der Austria, vielleicht doch noch an die Top 6 heranzukommen.

Wenig Selbstvertrauen

Es war offensichtlich, dass beide Mannschaften nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Die Fans sahen eine ausgeglichene, umkämpfte Partie, in der beide Teams wenig Risiko nahmen und kreative Elemente Mangelware waren. Die Bilanz: ein einziger Schuss aufs Tor in der ersten Hälfte. Das war gleichzeitig die einzige echte Chance vor der Pause, Austria-Torhüter Ivan Lucic parierte den Schuss von Christoph Schösswendter (10.).