Kampf um Rapid-Präsidenten: Millionär Schmid erster Bewerber

"Mir geht's einzig und alleine um Rapid"

Vor wenigen Monaten war noch nicht klar, ob Schmid tatsächlich antritt, seit heute ist aber fix: Der 43-Jährige will kandidieren und hat deshalb als erster Kandidat seine Bewerbungsunterlagen an Rapid geschickt. "Ich bin zeitlich, politisch und finanziell unabhängig, habe Rapid-DNA und das nötige wirtschaftliche, unternehmerische Know-how´", wird Schmid in einer Aussendung zitiert.

Und: "Mir geht’s einzig und alleine um Rapid, um den sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg." Im Team des Wiener finden sich unter anderem Bernd Oswald (Aufsichtsratsvorsitzender Novomatic) und Barbara Forsthuber (Geschäftsführung DDSG).