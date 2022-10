Kainz mit Tor und Gelb-Rot bei Köln-Niederlage

Der Sieg ging auch in dieser Höhe in Ordnung. Tore von Marvin Friedrich (27.), Bensebaini (45.+2/Elfmeter, 76.), Kapitän Lars Stindl (47.) und Marcus Thuram 5:2 (91.) sorgten vor 54.042 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park für den ersten Gladbacher Derbysieg nach drei Niederlagen in Serie.

Von Beginn an war bei vielen intensiven Zweikämpfen Feuer im Spiel, Kainz erhielt bereits nach elf Minuten Gelb. Nach dem 1:0 für die Heimischen gelang Köln mit dem ersten Gegenangriff der Gleichstand. Jonas Hofmann und Kainz gingen im Strafraum gleichzeitig zum Ball, der Kölner war einen Tick schneller am Ball und wurde von Hofmann getroffen. Nach Videostudium wurde auf Strafstoß entschieden, den der Gefoulte in seinem 100. Pflichtspiel für den FC verwandelte.