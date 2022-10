Ljubicic und Kainz treffen beim 3:2 von Köln gegen Dortmund

Borussia Dortmund hat den Sprung an die Spitze der Bundesliga verpasst. Das Team von Trainer Edin Terzic musste sich im Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Köln trotz einer 1:0-Führung mit 2:3 (1:0) geschlagen geben.

Maßgeblich beteiligt an der Niederlage des BVB waren die Österreicher Florian Kainz und Dejan Ljubicic. Kainz sorgte in der 53. Minute für den Ausgleich, Ljubicic in der 71. Minute für das 3:1. Bei einem BVB-Sieg wären die Dortmunder auf Platz eins geklettert, weil sich zeitgleich auch Tabellenführer 1. FC Union Berlin (mit Christopher Trimmel) einen Ausrutscher leistete. Das Überraschungsteam der bisherigen Saison kassierte durch das verdiente 0:2 (0:2) bei Eintracht Frankfurt nach 14 ungeschlagenen Spielen wieder eine Niederlage.