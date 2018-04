Juventus will Real stürzen - Bayern in Sevilla gefordert

Mit zwölf Treffern führt Ronaldo die Saisontorschützenliste der Champions League klar vor Sevilla-Stürmer Wissam Ben Yedder (8) an. Im ewigen Ranking ist er mit 117 Toren in 15 Saisonen ebenfalls die Nummer eins vor Barcelona-Superstar Lionel Messi (100 in 14). 23 Treffer in den jüngsten 13 Partien sind Beweis für Ronaldos aktuelle Topform. Dazu verfügt Real noch über weitere Topangreifer wie Karim Benzema, Gareth Bale oder Isco, Juventus-Tormannlegende Gianluigi Buffon darf sich somit auf Schwerstarbeit einstellen.

"Wir wissen, dass Real Madrid die beste Mannschaft der Welt ist. Mit Hin- und Rückspiel haben wir aber zweifellos bessere Chancen", erinnerte der mittlerweile 40-jährige Buffon an die jüngsten vier K.o.-Runden-Duelle mit Spaniens Rekordmeister, die allesamt den Aufstieg der Turiner brachten. Zuletzt im Halbfinale 2015, als Juventus 2:1 zu Hause gewann und in Madrid 1:1 spielte. Für Real ist die Champions League die letzte Chance die Saison noch zu retten, liegt man doch in der Meisterschaft 13 Punkte hinter Barcelona.

Bayern gegen die Serie

Für die Bayern geht es gegen Sevilla darum, ihre rabenschwarze Spanien-Serie zu beenden: In den vergangenen vier Jahren schied der deutsche Rekordmeister immer gegen eine Mannschaft aus Spanien aus. "Bei der Statistik darf man nicht arrogant oder gar überheblich dahingehen", mahnte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor dem Abflug in die Hauptstadt Andalusiens. "Das wird ein sehr, sehr schweres Spiel und wir werden morgen und nächste Woche Mittwoch zwei gute Spiele brauchen, um ins Halbfinale einzuziehen."

Den bisher letzten Sieg in Spanien feierten David Alaba und Co. am 1. Mai 2013 auf dem Weg zum legendären Triple mit dem 3:0 im Halbfinal-Rückspiel in Barcelona, nachdem die Bayern bereits die Partie vor eigenem Publikum 4:0 gewonnen hatten. Auch damals wurden sie von Jupp Heynckes betreut. Der 73-Jährige, über dessen Nachfolger derzeit ohne Zurückhaltung spekuliert wird, liegt auch heuer wieder auf Triple-Kurs.