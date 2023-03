Juventus und Manchester United im Europa-League-Viertelfinale

Die in der Serie A nach einem Abzug von 15 Punkten nur siebentplatzierte "Alte Dame" bewies dann auch ohne die auf der Bank sitzenden Angel di Maria und Federico Chiesa Offensivdrang. Das vermeintliche 1:0 der Italiener durch Dusan Vlahovic wurde noch annulliert, da der Angreifer vor seinem Abstauber im Abseits stand. Kurz vor der Pause blockte der bereits verwarnte Freiburg-Verteidiger Manuel Gulde dann einen Schuss mit der Hand, der VAR schaltete sich ein. Gulde musste mit Gelb-Rot vom Feld, Vlahovic verwertete vom Elferpunkt mit viel Risiko.

Gregoritsch

Freiburg gab sich nicht auf, Gregoritsch kam dem Tor kurz nach dem Seitenwechsel per Freisto├č aus gro├čer Distanz nahe. Juventus, das ├╝ber die Europa League den Sprung in die Champions League schaffen will, lie├č sich den Vorsprung aber nicht mehr nehmen. Tief in der Nachspielzeit traf noch der eingewechselte Chiesa.