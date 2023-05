Juve sprang nach Sieg in Bergamo auf Rang zwei

Juventus Turin feierte am Sonntag in der 34. Runde einen 2:0 (0:0)-Auswärtserfolg bei Atalanta Bergamo und sprang in der Tabelle auf Platz zwei.

Die Treffer erzielten Samuel Iling-Junior (56.) und Dusan Vlahovic (98.). Der Vorsprung von Juventus auf den fünftplatzierten AC Milan beträgt fünf Zähler, Bergamo ist Sechster.