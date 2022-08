Jürgen Patocka zwischen Rapid und Lustenau: „Habt Geduld“

In Hütteldorf wurde der EM-Teilnehmer (2008) zum „He-Man“, in Lustenau wird geschätzt, dass sich der Niederösterreicher mit seiner Familie im Ländle niederließ. „Die Austria hat mir den Weg in die Bundesliga geebnet. Dafür werde ich Ex-Präsident Hubert Nagel ewig dankbar bleiben.“

Trainer-Pause

Die in Vorarlberg begonnene Trainerkarriere wurde unterbrochen: „Meine Tochter hat gesagt: ,Papa, du bist nie zu Hause.‘ Vielleicht steig’ ich mit meiner A-Lizenz später wieder ein.“

Rund vier Mal im Jahr reist der fünffache Teamspieler in den Osten, um mit Rapid-Legenden wie Steffen Hofmann kicken zu können.