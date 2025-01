Jürgen Klopp absolviert kommende Woche in Salzburg seinen ersten öffentlichen Auftritt für Red Bull.

Der frühere Liverpool-Erfolgscoach wird vom Getränkekonzern am Dienstagnachmittag (14 Uhr) in einer Pressekonferenz im Hangar-7 in seiner neuen Rolle als Head of Global Soccer vorgestellt. Das bestätigte ein Sprecher am Dienstag der APA.