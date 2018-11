Jubel, Trubel, Heiterkeit in Orange: "Wer ist der Weltmeister?"

Sein Team bot einen starken Auftritt und hätte die Partie in Rotterdam gegen den wenig inspiriert aufgetretenen Weltmeister höher gewinnen müssen. Am Ende sorgte der Treffer von Georginio Wijnaldum kurz vor der Pause für die vorentscheidende Differenz, Memphis Depay verwertete in der 96. Minute noch einen Elfmeter zum Schlussstand. "Es war nicht unser Abend", kommentiere Frankreichs Starstürmer Antoine Griezmann. "Wir waren nicht im Spiel drinnen, nicht zu Beginn des Spiels und auch nicht in der zweiten Halbzeit."

Niederländische Medien kommentierten das Geschehen beinahe euphorisiert: "Als ob sie aus einem Brunnen voller Selbstvertrauen getrunken haben, so spielt sich das Oranje von Bondscoach Ronald Koeman zum Status einer Topmannschaft im Werden", schrieb die Zeitung "de Volkskrant" und fragte: "Wer ist eigentlich der Weltmeister?" Das "AD" wunderte sich über die klare Überlegenheit. Vor der Pause habe sich die Partie mehr angefühlt "wie Oranje gegen Albanien oder Island, als Oranje gegen den stolzen Weltmeister", schrieb das Blatt.